Акция по отказу от курения пройдет в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Смолянам предлагают отказаться от сигарет, хотя бы на один день - 29 мая с 10.00 до 13.00 в Реадовском парке пройдет интересная акция.

Всем желающим измерят уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, предложат обменять сигарету на конфету, а также принять участие в квест-игре на тему профилактики табакокурения.

Акция организована Центром общественного здоровья и медицинской профилактики и проводится с участием волонтеров-медиков, сообщили сотрудники медицинской организации.

Ранее "КП" писала, что медики продолжают наращивать темпы по вакцинации от инфекции. Накануне мобильный пункт был открыт в Темкинском районе. От COVID-19 привито 23 человека.