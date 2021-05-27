Смоленским родителям вернут до 50% от стоимости путевки в лагерь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Родителям вернут часть стоимости приобретенных путевок в детские лагеря. Можно получить возврат средств в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей, сообщает администрация Смоленской области.

Условия действуют при оплате картой «Мир», именно на нее автоматически вернутся деньги. Количество поездок на одного ребенка не ограничено.

В то же время, если путевка уже приобретена и оплачена другой картой, возврат суммы также возможен. Подать заявление можно через сайт Госуслуг с 15 июня.

Ранее "КП" писала о начале оздоровительной кампании. Летом на Смоленщине заработают 222 лагеря дневного пребывания, девять стационарных и два лагеря палаточного типа.