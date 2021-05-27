В Смоленской области ушел из жизни известный блогер Павел Григорьев. Фото: gagarin-gazeta.ru.

33-летний блогер Павел Григорьев, известный многим смолянам своим авторством на канале «Гагарин Лайф», ушел из жизни 26 мая. У молодого мужчины остановилось сердце.

Прощание с журналистом пройдет в 18.00 27 мая в Казанской церкви на Центральной площади в райцентре. Похоронят Павла 28 мая на кладбище за ж/д переездом.

Редакция «КП-Смоленмк» выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Григорьева.