Главред SmolDaily.ru, блогер Юлия Моисеева оценила возможности участников предварительного голосования

Фото: Smolensk.er.ru.

Предварительное голосование «Единой России», как и в прошлом году, организовано с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Смоляне могут поддержать своего кандидата дистанционно в удобное для себя время. Для этого создан специальный сайт pg.er.ru, а регистрация избирателей проходит вплоть до 28 мая.

Юлия Моисеева отмечает, что онлайн-формат показывает истинную картину доверия людей к тому или иному кандидату.

«Радует, что самые именитые участники находятся в тех же условиях, что и те, которые только начинают делать первые шаги в политике. При этом многие кандидаты понимают, что даже если не одержат победу, праймериз – это хорошая проба сил и, прежде всего, опыт, возможность коммуникации с огромным числом людей, возможность и дальше работать вместе в одной команде на благо жителей Смоленской области», – отметила главный редактор SmolDaily.ru.

Также журналист добавила, что предварительное голосование полезно для «Единой России» – руководство может видеть истинный рейтинг потенциальных кандидатов от партии. «Если брать избирательный округ № 176, то здесь ситуация весьма подвижная. Все кандидаты находятся в максимально одинаковых условиях, и это прорыв в политике. Ни одна другая партия такого себе пока не может позволить», – заключила Юлия Моисеева.