68 018 смолян завершили процесс вакцинации от COVID-19

Больше 68 тысяч смолян привились от коронавируса полностью. Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 1 июня на территорию Смоленской области поступило 102 117 комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции, рассказали в региональном Оперштабе по борьбе с вирусом. За минувшие сутки в регионе был вакцинирован 831 человек, из них 182 гражданина полностью завершили вакцинацию.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 86 408 смолян, 68 018 жителей Смоленской области завершили процесс вакцинации от COVID-19.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию смоляне могут при помощи портала «Госуслуги», по телефону регистратуры выбранного медучреждения или при личном посещении.

Ранее мы писали последние новости по коронавирусу в регионе на 1 июня.