В Смоленске отменят движение троллейбусов №4

Фото: горадминистрация Смоленска.

5 июня в Смоленске начнётся ремонт улицы Нормандия-Неман в районе домов 21-23. В целях обеспечения безопасности движения, проезд на данному участку будет перекрыт до окончания работ, рассказали в городской администрации.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

- маршрут № 1 "Полиграфкомбинат" - "Аркада";

-маршрут № 2 "ул. Рыленкова (37 школа)" - "Аркада";

- маршрут № 3 "8-й мкр. (Киселевка)" - "Аркада";

- движение троллейбусов на маршруте № 4 будет отменены.

Работы проводятся в связи с реконструкцией магистральных тепловых сетей ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация».

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