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Общество2 июня 2021 12:49

Губернатор Смоленской области поручил проверить работу психбольницы

Жалобы были связаны с условиями оказания медпомощи пациентам
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба областной администрации.

Фото: пресс-служба областной администрации.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил провести проверку в психбольнице. Жалобы на ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» были связаны с условиями оказания медпомощи пациентам. В депздраве передали данные о ряде нарушений законодательства об охране здоровья граждан.

«Губернатор Алексей Островский дал указание своему профильному заместителю Полине Хомайко, курирующей данное направление, инициировать создание межведомственной комиссии с целью проверки деятельности данного учреждения. В случае выявления правонарушений глава региона поручил незамедлительно информировать правоохранительные органы», - заявили в пресс-службе.

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