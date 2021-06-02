3 июня в Смоленске прозвучат сирены

Фото: пресс-служба городской администрации.

В четверг, 3 июня, в областном центре пройдет техническая проверка системы оповещения населения. В городе "завоет" Региональная автоматизированная система централизованного оповещения. Будут включены электрические сирены и запустится речевая информация по каналам звукового сопровождения теле- и радиовещания.

Проверка пройдет с 9 утра до 12:30. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

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