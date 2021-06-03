Ливневки отремонтируют на улице Студенческая в Смоленске. Фото: Тимур ХАНОВ

На улице Студенческая заменят ливневые колодцы и бордюры, отремонтируют тротуары, сообщает городская администрация. Дорога вошла в программу «Безопасные качественные дороги».

Ранее на улице был снят старый асфальт и уже уложен нижний слой нового. Работы прошли без перекрытия движения. В ближайшее время рабочие приступят к укладке основного асфальтового покрытия.

Ранее в Смоленске выбрали дизайн-проекты благоустройства. 30 мая завершилось голосование по проекту «комфортной городской среды».