Новую дорогу построят на Королевке в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тендер по определению подрядчика на строительство опубликован на сайте госзакупок. Новая автомобильная дорога будет проложена на участке от улицы Валентины Гризодубовой до улицы Маршала Ерёменко.

Стоимость работ оценивается в 37,5 млн рублей, подрядной организации предстоит построить 572 метров дороги с обустройством ливневой канализации, наружного освещения и тротуаром в срок до 30 ноября этого года.

Подача заявок завершится 16 июня, заказчиком работ выступает МКУ «Строитель».

Ранее «КП» писала о новой велопарковке, которая появится в центральной части города. Смолянам предлагают высказаться о месте ее размещения.