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Общество11 июня 2021 17:00

Новую дорогу построят на Королевке в Смоленске

Городские власти ищут подрядчика
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новую дорогу построят на Королевке в Смоленске.

Новую дорогу построят на Королевке в Смоленске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тендер по определению подрядчика на строительство опубликован на сайте госзакупок. Новая автомобильная дорога будет проложена на участке от улицы Валентины Гризодубовой до улицы Маршала Ерёменко.

Стоимость работ оценивается в 37,5 млн рублей, подрядной организации предстоит построить 572 метров дороги с обустройством ливневой канализации, наружного освещения и тротуаром в срок до 30 ноября этого года.

Подача заявок завершится 16 июня, заказчиком работ выступает МКУ «Строитель».

Ранее «КП» писала о новой велопарковке, которая появится в центральной части города. Смолянам предлагают высказаться о месте ее размещения.