Под Смоленском при пожаре в жилом доме пострадал человек

Причины и ущерб серьёзного пожара до Смоленском устанавливаются. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вечером 12 июня, почти в 20:00, случился пожар в жилом доме в г.Ярцево. Информация о возгорании поступила на пункт связи № 52. На место случившегося отправились 2 автоцистерны и 9 спасателей.

«По прибытии информация о возгорании подтвердилась - горение в квартере жилого дома. Имеется пострадавший. Причина и ущерб уточняются», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

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