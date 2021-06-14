Двоих детей спасли из озера в парке «Соловьиная роща» в Смоленске. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Инцидент произошел днем 13 июня в микрорайоне Киселевка. Мальчишки пришли на водоем без взрослых.

Придя в себя, дети не назвали своих имен, возраста, телефона и имен родителей, прибывшим полицейским. Медики госпитализировали мальчишек. На вид детям около шести лет.

Спасатели ВОСВОД призывают взрослых не оставлять детей без присмотра.

Ранее "КП" публиковал список пляжей, открытых для купания. Ознакомиться с ним можно здесь.

Читай также:

Фестиваль «Мыльное нашествие» пройдет в Смоленске. Гостям обещают заряд хорошего настроения (подробнее).