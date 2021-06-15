В Смоленской области активно растёт число заражённых COVID-19

Число заражённых коронавирусом в регионе активно увеличивается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 14 июня на территории Смоленской области зарегистрирован 32231 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 13203 - в областном центре, рассказали в региональном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего за прошедший год в регионе 30345 смолян выздоровели. Также было зафиксировано 1063 случая с летальным исходом.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находится 3036 человек, из них 2254 - в режиме самоизоляции, 782 - в стационаре.

Ранее «КП» публиковала актуальные новости по коронавирусу в регионе на 14 июня. Читай материал по ссылке.