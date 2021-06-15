Над спортплощадкой в центре Смоленска установили навес

Спортплощадка на улице Октябрьской революции теперь укрыта от непогоды навесом. Фото: пресс-служба городской администрации.

Над уличными тренажерами на улице Октябрьской революции в Смоленске установили навес, рассказали в пресс-службе городской администрации. Это позволит жителям города заниматься спортом и в плохую погоду.

Работы выполняют по просьбам жителей, прозвучавшим в ходе прямого эфира в «Instagram» Губернатора Алексея Островского и Главы города Андрея Борисова. Также стало известно, что планируется установить резиновое покрытие на спортплощадке в Реадовском парке.

Читай также: Новую дорогу построят на Королевке в Смоленске.