В Смоленске бабушка добилась права видеться с внучкой только через суд

Бабушка сможет видеться и проводить время с внучкой благодаря судебному приставу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленске конфликт между родственниками был разрешен только после вмешательства судебного пристава. В результате профилактических мер, предпринятых сотрудником службы, бабушка может видеться с внучкой.

Долгий период мать девочки и бабушка не могли решить, сколько по времени ребёнок будет общаться с родственницей. Судом был определен порядок общения бабушки с девочкой, но мать ребенка не реагировала на данное решение и запрещала им совместно проводить время, рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

- В связи с тем, что родственники не смогли договорится о встречах с ребенком, общение бабушки с восьмилетней внучкой происходило в присутствии судебного пристава. Для восстановления нарушенных прав и законных интересов гражданки сотрудник ведомства еще раз побеседовал с должницей и пояснил, что непонимание между родственниками влияет на психологическое состояние ребенка. При этом судебный пристав разъяснил женщине и административную ответственности за уклонение от исполнения судебного решения, - рассказали в ведомстве.

В итоге должница пообещала не мешать встречам бабушки с внучкой. Уже через несколько дней судебный пристав выяснил, что бабушка с внучкой проводят время и общаются как положено.

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