Смоленские дачники лишились дома в считанные минуты

Дачники под Смоленском в считанные минуты лишились дома. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Хозяйки дачного дома в деревне Сыроквашино Краснинского района занимались делами на участке, когда заметили, что из-под кровли дома валит дым, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Не теряя ни минуты, женщины схватили ведра с водой и стали тушить огонь, параллельно вызывая огнеборцев. В результате случившегося, дачный дом полностью сгорел. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных – электротехническая.

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