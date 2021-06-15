Смоленский геймер обокрал жителя северной столицы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Смоленска подозревается в мошенничестве под предлогом покупки аккаунта для интернет-игры, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Местный житель 1999 года рождения нашел объявление о продаже аккаунта для интернет-игры и связался с продавцом из Санкт-Петербурга.

В беседе, которая велась в соцсети, смолянин заявил, что хочет купить аккаунт, и предложил продавцу зарегистрировать виртуальный кошелек для перевода денег.

«Введенный в заблуждение продавец зарегистрировал кошелек, внес на него собственные денежные средства и сообщил псевдопокупателю все реквизиты кошелька. Завладев этими данными, подозреваемый похитил 21 000 рублей», - рассказали в ведомстве.

В отношении «геймера» возбуждено уголовное по статье «Мошенничество». Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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