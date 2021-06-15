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Происшествия15 июня 2021 14:24

В Смоленске ищут водителя, который скрылся с места ДТП

Автовладелец врезался сразу в два автомобиля и решил не дожидаться разбирательств
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске неизвестный ударил две машины и скрылся с места. Фото: Макс Высоцкий «ВКонтакте».

В Смоленске неизвестный ударил две машины и скрылся с места. Фото: Макс Высоцкий «ВКонтакте».

Призывы о помощи разместил смолянин в «ВКонтакте». По его словам, ДТП произошло на улице Рыленкова в Промышленном районе Смоленска, во дворе дома № 59. Неизвестный ударил сразу две припаркованные машины и скрылся с места происшествия.

Судя по фото, на одном из автомобилей сломано в том числе и боковое зеркало. Тех, кто стал свидетелями ДТП и владеют какой-либо информацией о виновнике, просят обращаться по телефону 7-920-313-21-41.

Ранее «КП» писала о том, что в Смоленске МЧС выехал на место массового ДТП.