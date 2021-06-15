В «Смоленскэнерго» напомнили об опасности вандализма на энергообъектах. Фото: ПАО "Россети".

Энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» напомнили жителям региона, что несанкционированное вмешательство в работу электроустановок уголовно наказуемо, сообщает пресс-служба компании.

Кража металлоконструкций, элементов оборудования подстанций и любые вандальные действия на энергообъектах являются серьезным правонарушением. В соответствии со статьей 215.2. УК РФ, оно карается штрафом в размере от 100000 до 500000 рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до семи лет.

Восстановление поврежденного злоумышленниками электрооборудования – работа трудоемкая и дорогостоящая. Например, замена одной опоры, потерявшей прочность из-за спиленных уголков, обходится в сумму около 3 млн рублей.

«Действия правонарушителей наносят ущерб не только энергокомпании, но и потребителям. Хищение провода и других элементов электроустановок, повреждение изоляторов, проведение несогласованных строительных и земляных работ, спил деревьев вблизи линий электропередачи и прочие запрещенные в охранных зонах ЛЭП действия нередко нарушают электроснабжение населенных пунктов, больниц, школ, промышленных предприятий и других социально-значимых объектов.

Энергетики регулярно осуществляют деятельность по профилактике электротравматизма, непрерывно обеспечивают техническую безопасность энергообъектов (наличие замков, ограждений, предупреждающих знаков), но, к сожалению, случаи травм и гибели людей, пренебрегших правилами электробезопасности, фиксируются ежегодно.

При обнаружении случаев вандализма на энергообъектах — оборванных проводов, поврежденных опор, изоляторов, а также фактов хищения на объектах электросетевого комплекса необходимо незамедлительно сообщить по единому бесплатному номеру Контакт-центра Россети Центр 8-800-220-0-220 или в правоохранительные органы», - объяснили в компании.

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