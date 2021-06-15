В Смоленскэнерго напомнили о правилах на объектах электросетевого хозяйства. Фото: ПАО "Россети".

Энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминают о запрете на проведение любых действий в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, сообщает прессс-лужба филиала.

Специалисты филиала обращают особое внимание потребителей: в охранных зонах линии электропередачи нельзя проводить погрузо-разгрузочные работы, строительство и складирование материалов. Это опасно для жизни и запрещено «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если все же подобные работы выполнялись и произошло прикосновение элементов спецтехники к проводам, либо приближение к ним на недопустимое расстояние, может произойти повреждение высоковольтных линий и нарушение электроснабжения потребителей. Так в д. Громов Дорогобужского района Смоленской области 7 июня 2021 года из-за перевозки и складирования леса в охранной зоне воздушной линии 0,4кВ, рабочей техникой сторонней организации был оборван электрический провод. Энергетики вызвали на место сотрудников полиции, был составлен протокол, подано заявление. Лица, виновные в нарушении требований правил охранных зон линий электропередачи, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Бригада Дорогобужского района электрических сетей Смоленскэнерго оперативно восстановила электроснабжение потребителей деревни.

Энергетики напоминают, что для обеспечения безопасности людей и сохранности линий электропередачи государственными нормативными актами установлены охранные зоны. Вдоль воздушных линий электропередачи охранные зоны расположен по обе стороны ЛЭП от крайних проводов: ВЛ до 1 кВ - два метра, ВЛ 20 кВ – 10 метров, ВЛ 35 кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

Энергетики обращают внимание, что рядом с линиями электропередачи законодательством запрещается производить не только погрузочно-разгрузочные, но и полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более четырех метров. В зоне линий электропередачи нельзя проводить посадку и вырубку деревьев и кустарников, размещать свалки и складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Для безопасного проведения работ необходимо получить согласование в Смоленскэнерго. Линия будет заблаговременно отключена и необходимые действия не принесут вреда ни производителю работ, ни потребителям электроэнергии ближайших населенных пунктов. Эта услуга бесплатна. Получить необходимые консультации можно по телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, телефон работает круглосуточно).

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