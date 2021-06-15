Сотруднику Смоленскэнерго присвоили звание Заслуженного энергетика. Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Согласно Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина №269 от 11.05.2021 года за заслуги в области энергетики, многолетний труд и высококвалифицированную работу электрослесарю по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда центрального участка службы подстанций управления высоковольтных сетей филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Вячеславу Иванову в честь 100-летия принятия Плана ГОЭЛРО присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации», сообщает пресс-служба компании.

Награждение прошло в стенах администрации Смоленской области. Высокую награду энергетик получил из рук Губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Свою трудовую деятельность в Смоленской энергосистеме Вячеслав Николаевич начал в марте 1986 года в качестве водителя службы механизации и транспорта Сафоновских электрических сетей. В мае 1994 года переведен в службу подстанций Центральных электрических сетей на должность электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. Стаж работы в отрасли составляет более 33 лет. За эти годы он приобрел огромный практический опыт и является лучшим специалистом в различных направлениях технической деятельности.

При его активном участии выполнен большой объем работ по ремонту и обслуживанию подстанций. Вячеслав Николаевич четко и грамотно осуществляет технический контроль состояния, ремонт и обслуживание закрепленного за ним оборудования распределительных устройств подстанций 35-110 кВ. В качестве производителя работ грамотно руководит вверенной ему бригадой. Постоянно участвует в ремонтно-восстановительных работах на подстанциях после стихийных бедствий.

Непосредственно участвовал в проведении реконструкции оборудования и технического перевооружения подстанции 110/10 кВ Ярцево-2. За этот период времени в составе бригады произвел ремонт более тридцати силовых трансформаторов 35-110 кВ, а также ремонты выключателей 35 кВ с заменой вводов на современные аналоги на 14 подстанциях 35-110 кВ.

«Вячеслав Николаевич всегда готов поделиться знаниями, обучить молодых рабочих наиболее эффективным и безопасным приемам и методам выполнения работ, в том числе работ с электроинструментом, работам на высоте. Неоднократно назначался ответственным за практическое обучение (стажировку на рабочем месте) вновь принятых и повышающих квалификацию рабочих.

За трудолюбие, стремление поддержать работу компании в сложные моменты Вячеслав Николаевич пользуется заслуженным уважением коллег.

Награжден отраслевыми и государственными наградами, такими как Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации (2004), Почетное звание «Ветеран электросетевого комплекса» (2015). Государственная награда - почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» вручено Вячеславу Николаевичу за высокий профессионализм, инициативность, неравнодушие к процессу и результатам работы всего трудового коллектива», - добавили представители филиала.

СПРАВКА

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.