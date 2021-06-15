В региональном парламенте внесли законодательную инициативу об особом статусе городов-героев

С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Фото: Smolensk.er.ru.

С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Спикер областного парламента, руководитель регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов отметил, что при желании коллеги из других партий могут стать соавторами законопроекта.

«Данный вопрос очень актуален, особенно в преддверии 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. У нас есть звания «Город воинской славы», «Город трудовой доблести», присвоение которых связано с финансовой поддержкой. А статус «Город-герой» такой помощи не предусматривает, хотя как раз эти города сыграли важнейшую роль в защите нашей Родины», - подчеркнул Игорь Васильевич, напомнив, что Смоленск уже в самом начале войны принял на себя удар врага, сумев задержать его на подступах к столице.

По словам Игоря Ляхова, вопросы увековечения памяти о подвигах поколения победителей, проведения патриотических мероприятий, сбережения военно-исторического наследия городов, прославившихся героической обороной во время Великой Отечественной войны, должны решаться на федеральном уровне, иметь соответствующее финансирование, а не быть ограничены рамками возможностей региона.

«Реализация этого предложения связана с определенными бюджетными изменениями, но нам, смолянам, будет неправильно не заявить свою позицию по данному вопросу. Мы не безразличны ни к истории, ни к памяти, ни к тому, что происходит на территории Смоленска и области в целом», - резюмировал Игорь Ляхов, выразив надежду, что свое мнение по этой теме выскажут и в других городах, удостоенных высшей степени отличия.

Члены Совета фракции «Единая Россия» единогласно проголосовали за решение инициировать перед Смоленской областной Думой вопрос о реализации ею права законодательной инициативы в нижней палате парламента о внесении проекта федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город-герой».