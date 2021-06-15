Жителей Смоленской области продолжают радовать тёплые дни

16 июня в Смоленской области будет тепло, местами облачно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завтра, 16 июня, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами ляжет слабый туман. Ветер подует западный, северо-западный, 6-11 м/с, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Температура воздуха по области: ночью +9°C…+14°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +11°C…+13°C, днем +23°C…+25°C.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».

Читай также: Почти 700 населённых пунктов в Смоленской области газифицируют.