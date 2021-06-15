Энергетики Смоленскэнерго проведут ремонт подстанции «Красный». Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» в мае-июне 2021 года проводит ремонт ПС 110/35/10кВ «Красный». Подстанция, введенная в эксплуатацию в 1977 году, расположена в одноименном поселке, административном центре Краснинского района Смоленской области. Является основным питающим центром поселка, а также питает завод счетчиков электрических импульсов ООО «КАБО». Основным видом деятельности данного предприятия является производство и реализация счетчиков импульсов СИ-206, СИ-206-1. Также подстанция является питающим центром местного филиала Смоленского завода счетных машин смоленского производственного объединения ПО «Искра».

«В течение двух месяцев специалисты филиала проведут капитальный ремонт 7 выключателей 35 кВ и 23 разъединителей 35-110 кВ, двух отделителей и двух короткозамыкателей 110 кВ, текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ общей мощностью 20 МВА, а также замену 152 опорно-стержневых изоляторов 35-110 кВ на подстанции. «В результате проведенных ремонтных работ планируется повысить качество электроснабжения порядка 11 тысяч жителей, социально-значимых объектов, промышленных предприятий. Уже в мае специалисты выполнили половину запланированных работ», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

СПРАВКА

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

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