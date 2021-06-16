До 15 территорий вырос охват заболевших коронавирусом в Смоленской области. Фото: Оперативный штаб.

По-прежнему лидирует Смоленск – «плюс» 46 новых случаев, в Рославле – 8, Смоленском районе – 7, Вязьме и Сафонове – по 5, Хиславичах – 4, Ярцеве, Кардымово и Починке – по 3, Рудне, Сычевке, Шумячах – по два, Дорогобуже, Глинке, Духовщине – по одному заболевшему.

Всего за сутки 93 человека получили положительный диагноз.

По данным профильного департамента, в регионе за все время наблюдений зафиксировано 32324 заболевших, 1064 человека погибли.

В настоящее время в госпиталях развернуто 989 коек, с подтвержденным ковидом лежат в больницах 526 жителей региона, с подозрением на него – 307. На изоляцию домой отправлены 2206 человек.