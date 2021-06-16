В Смоленске ветеран войны добилась нового асфальта у своего дома. Фото: прокуратура Смоленской области.

Добиваться нового асфальта взамен просевшему на входе в подъезд пришлось через личный прием у прокурора области. Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Васильевна Бортник проживает в с. Талашкино Смоленского района. На встрече с Сергеем Карапетяном женщина обратила внимание, что покрытие у входа в подъезд значительно износилось.

- В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой района в адрес ООО ЖЭО «Талашкино» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено – сообщил представитель прокуратуры Александр Боровиков. В настоящее время придомовая территория заасфальтирована. Также покрашены лавочки и убран мусор.

А по инициативе районных депутатов в честь ветерана Великой Отечественной войны высажена алея саженцев рябины, и на доме, в котором она проживает, установлена почётная информационная доска.

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