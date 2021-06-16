Жителю Рославля суд назначил исправительные работы за неуплату алиментов. Фото: Алексей Дуэль.

По решению суда мужчина должен был платить своему несовершеннолетнему ребенку ¼ часть от своего заработка, но добровольно исполнять решение мужчина не спешил. В материалах дела также говорится, что мужчина также не привозил необходимые вещи и игрушки.

За год сумма долга выросла до 30 тысяч рублей. Приговором Рославльского суда мужчина осужден к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

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