Акция «Судьба солдата» пройдет в Смоленске 22 июня. Фото: Андрей Смирнов.

В День 80-летия начала Великой Отечественной войны в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений» и федерального проекта «Судьба солдата» в Смоленске пройдут мероприятия, посвященные памятной дате и судьбам защитников Отечества.

С 12.00 до 15.00 на улице Карла Маркса, 14 будет организована работа нескольких тематических площадок. Смоленские поисковики и единороссы помогут в поиске информации о людях без вести пропавших или погибших, попавших в концлагерь в годы войны. Для этого будут задействованы интернет-ресурсы Министерства Обороны, объединенного банка данных по потерям «Мемориал», базы данных по наградам «Подвиг народа», «Книги Памяти» Смоленской области.

В 12.15 участники мероприятия присоединятся к минуте молчания, которая будет проходить одновременно на всей территории страны.

В рамках акции будет представлена передвижная выставка с экспонатами военного времени, обнаруженными бойцами поисковых отрядов Смоленской области в ходе Вахт Памяти. Кроме того, желающие смогут узнать о деятельности поискового движения.

Во время мероприятия ансамбль «Боевые подруги» исполнит песни военных лет.

В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» (ул. Карла Маркса, 14) с 13.00 до 14.00 состоится прием граждан по вопросам благоустройства воинских захоронений, а также иных памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Ранее в региональном парламенте внесли законодательную инициативу об особом статусе городов-героев. В Госдуму хотят внести проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город-герой».