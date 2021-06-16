В Смоленске мужчина приставал к 5-летней девочке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Инцидент произошел 14 июня 2021 года около гаража ГСК «Планета» рядом с жилым домом № 29 по улице Нормандия-Неман. Ребенок от действий подозреваемого физически не пострадал, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

В ведомстве сообщили, что подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.

Следователи продолжают проводить расследование по делу.

Ранее "КП" писал, что смолянин получил 1,5 года тюрьмы за превышение самообороны. Мужчина смертельно ранил ножом человека, сделавшего замечание по поводу его внешнего вида.