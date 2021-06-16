Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июня 2021 13:49

В Смоленске мужчина приставал к 5-летней девочке

58-летнему жителю предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смоленске мужчина приставал к 5-летней девочке.

В Смоленске мужчина приставал к 5-летней девочке.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Инцидент произошел 14 июня 2021 года около гаража ГСК «Планета» рядом с жилым домом № 29 по улице Нормандия-Неман. Ребенок от действий подозреваемого физически не пострадал, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

В ведомстве сообщили, что подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.

Следователи продолжают проводить расследование по делу.

Ранее "КП" писал, что смолянин получил 1,5 года тюрьмы за превышение самообороны. Мужчина смертельно ранил ножом человека, сделавшего замечание по поводу его внешнего вида.