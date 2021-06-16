Энергообъект Смоленскэнерго украсили тематическими граффити. Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» продолжает реализацию проекта «Смоленскэнерго-детям» и программы по профилактике электротравматизма сторонних лиц, в рамках которых энергетики украсили граффити стену еще одной трансформаторной подстанций в городе Смоленске, сообщает пресс-служба компании.

Энергообъект расположен вблизи федеральных трасов А130, одной из старейших шоссейных дорог России, которую построили при Николае I (именно как шоссейную дорогу по терминологии того времени). В то время она обслуживала как западное, так и южное направления. Сейчас это оживленная трасса, рядом выезд за город и в Смоленский район. В шаговой доступности с энергообъектом школа №38 микрорайона Южный.

В центре сюжета нового граффити - правила электробезопасности. Энергетики пытались донести до детей и взрослых через художественные образы опасность проникновения на территорию энергообъектов.

«В течение учебного года наши специалисты проводят работу с детьми и подростками, повышая уровень их энергограмотности. В период длительных летних каникул энергетики активизируют профилактические мероприятия на пришкольных площадках и в детских лагерях отдыха. В этом году мы также пробуем новую форму работы по предотвращению электротравматизма – размещение тематических граффити на наших энергообъектах. Цель всех мероприятий – объяснить детям и подросткам важность соблюдения элементарных правил электробезопасного поведения, которые могут спасти им жизнь», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

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