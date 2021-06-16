Более 145 млн рублей дополнительно выделили на капремонт общежития СГМА в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

О ходе ремонтных работ ректор вуза Роман Козлов сообщил на рабочей встрече с губернатором Алексеем Островским. Также в ходе беседы стало известно, что Министерство здравоохранения РФ приняло решение выделить вузу дополнительные средства в размере более 145 млн рублей на капитальный ремонт общежития №1, где, помимо прочего, будут проведены работы по замене всех инженерных коммуникаций.

Также в пресс-службе администрации региона сообщили, что проведенный в медико-консультативном центре «Академия здоровья» ремонт 4-го этажа позволил обустроить там изолятор для студентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Изолятор может быть развернут в случае ухудшения эпидситуации.

Ранее "КП" писала о эпидситуации в регионе - жителей просят носить маски и вакцинироваться.