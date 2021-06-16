СКР взял на контроль ДТП с маршруткой в Вязьме, где пострадали пассажиры. Фото: паблик "АВТОКАДР_67 ДТП | ЧП | Vyazma |" ВКонтакте.

Пассажиры маршрутки и водитель машины пострадали в ДТП в Вязьме. Авария случилась около 14.00 16 июня на улице 25 Октября. Участниками аварии стали автобус «ПАЗ» и «ВАЗ 2104».

СКР проводит проверку по факту случившегося.

В ведомстве уточняют, что в результате аварии пострадали пассажиры общественного транспорта и водитель легкового автомобиля.

- Следователи СК установят все обстоятельства произошедшего, в том числе были ли нарушены правила перевозки пассажиров, техническое состояние транспортного средства и условия его эксплуатации, а также каким образом осуществлялось его предрейсовое обслуживание, - прокомментировали в пресс-службе.

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