В Смоленской области весенний призыв проходит в строгих санитарных условиях. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кампания началась 1 апреля. И в этом году все меры санитарно-эпидемиологического контроля, введенные в 2020 году, сохранены и усилены.

По словам сотрудников пресс-службы городской администрации, областной военный комиссариат обеспечен необходимыми медицинскими средствами защиты - масками, перчатками, дезинфицирующими средствами и бактерицидными лампами. Кроме того, на входе осуществляется барьерный контроль в виде обязательной бесконтактной термометрии.

На сборный пункт не допускаются призывники с признаками ОРВИ и температурой выше 37 градусов.

Также призывники, сотрудники военкомата, представители воинских частей проходят обязательное тестирование на ковид.

Средства индивидуальной защиты выдаются призывникам на весь путь следования до воинской части. В здании сборного пункта регулярно проводится санитарная обработка.

К местам прохождения службы призывников доставляют в отдельных вагонах для исключения контактов с посторонними людьми, а в части все юноши первые две недели проводят на карантине.

Ранее в регионе ввели серьезные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.