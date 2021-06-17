139 нарушений по содержанию дорог выявили в Смоленске. Фото: Алексей ФОКИН

Проверка прошла в Промышленном районе города. В суд направлено 73 иска, 67 из которых уже рассмотрены и удовлетворены. По информации пресс-службы областной прокуратуры, к административной ответственности привлечены муниципальные предприятия «СпецАвто» и «Дормостстрой».

– В настоящее время по четырем рассмотренным постановлениям на юридических лиц наложены два штрафа в сумме 200 тысяч рублей, а также 2 должностных лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа, 2 постановления находится в стадии рассмотрения, – сообщили в прокуратуре.

Всего по выявленным нарушениям внесено 12 представлений.

Ранее писала, как жители деревни в Вяземском районе 7 лет ездят за водой за пять километров. После вмешательства активистов ОНФ в населенном пункте начали решать вопросы с водоснабжением, освещением и обустройством дороги.