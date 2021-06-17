Смоленская крепость стала новым местом для пленэра. Фото: ГУ Смоленской области по культурному наследию.

По словам Министерства культуры РФ, реставрируемый объект культурного наследия впервые в мировой практике стал пространством для воплощения творческих идей. Местами для пленэра будут реставрируемые в настоящее время XXXVIII прясло и башня Громовая.

Это Проект Государственного музея «Смоленская крепость» при поддержке Смоленского отделения ВТОО «Союз художников России» и Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В нём принимают участие известные смоленские художники, которые создают графические и живописные работы о реставрируемых башнях и пряслах Смоленской крепостной стены.

По итогам пленэра пройдет серия выставок, посвященных теме сохранения культурного наследия и трудовому подвигу реставраторов.

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