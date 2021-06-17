Смолянина задержали с крупной партией наркотика и оружием в Смоленске. Фото: УМВД России по Смоленской области.

О причастности одного из местных жителей к сбыту наркотиков полицейским стало известно из оперативной информации. Затем при проверке данных был задокументирован факт сбыта запрещенного вещества.

Задержание произошло накануне в Заднепровском районе города. По месту жительства мужчины, в его дачном доме и гараже проведен обыск.

– Обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой около 870 граммов, другое наркотическое средство общей массой около 38 граммов, бездымный порох и револьвер, который считается огнестрельным оружием, – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

По словам подозреваемого, наркотик он выращивал у себя на даче для личного употребления и знакомых, а порох и револьвер достались ему от родственников. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, против него возбуждено несколько уголовных дел.

Читай также:

Двухкомнатная квартира сгорела в Сафонове, есть пострадавшие. Спасатели спасли мужчину и женщину, им понадобилась помощь медиков (подробнее).