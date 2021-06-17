В Смоленской области 11 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны данные по результатам сдачи Единого госэкзамена в Смоленской области. По информации пресс-службы администрации Смоленской области, первые сто баллов получили 11 человек.

- На Смоленщине завершились ЕГЭ по химии, литературе, географии, русскому языку, математике профильного уровня, обществознанию, физике и истории. Уже завтра ребятам предстоит сдать биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 21 и 22 июня пройдёт устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 24 и 25 июня состоятся экзамены по информатике и ИКТ, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее "КП" писала как проходит в Смоленской области весенний призыв. Основная задача — не допустить проникновение инфекции в войска.