Смоляне 25-35 лет стали тяжелее переносить коронавирусную инфекцию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам врача, начиная с апреля и по сегодняшний день, фиксируется устойчивая тенденция к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди населения. Если сравнивать клинические проявления болезни, то они практически не отличаются от тех, что были осенью прошлого года, за исключением одного – граждане сейчас обращаются уже с более тяжелыми формами заболевания. На сегодняшний день в госпитале пациентов, чье состояние оценивалось бы как просто удовлетворительное, нет, у всех тяжелая и крайне тяжелая формы. Поступающим пациентам зачастую сразу же требуется оказание реанимационной помощи.

Сергей Крюковский обратил внимание, что резкого увеличения числа детей, заболевших COVID-19, в нашем регионе нет. Но их немного больше, чем в 2020 году.

- Но в целом, если раньше молодое население в возрасте 25, 28, 35 лет, как правило, переносило болезнь «на ногах», то сейчас, к сожалению, такой контингент поступает к нам с тяжелым течением вирусной инфекции и им требуется проведение интенсивной терапии, - отметил главный врач учреждения.

Ранее коронавирусные ограничения ужесточили в Смоленской области. Решение принял губернатор по рекомендациям главного санитарного врача.