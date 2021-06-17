Смоленскэнерго пресекло работу онлайн-ресурсов по хищению электроэнергии

В рамках комплексных мероприятий по профилактике и пресечению хищения электроэнергии с начала 2021 года отделом безопасности филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» выявлено 35 интернет-сайтов, на которых осуществлялась продажа модифицированных приборов учета (так называемых «счетчиков с пультом»), позволяющих владельцу занижать реально потребленный объем электрической энергии, сообщает пресс-служб филиала.

Также на подобных ресурсах рекламировались средства для осуществления хищения электроэнергии, в частности – дубликаты пломб, а также различные устройства для воздействия на приборы учета с целью их остановки. Информация о данных интернет-ресурсах направлена в правоохранительные органы, указанные сайты заблокированы.

«Смоленскэнерго борется с интернет-сайтами, рекламирующими различные способы хищения электроэнергии, уже давно. По результатам мониторинга социальных сетей и сайтов в 2017 году были обнаружены всего два интернет-ресурса, ориентированные на целевую аудиторию г. Смоленска и осуществляющие продажу неодимовых магнитов для воздействия на счетчики электроэнергии и воды. Сейчас наши специалисты выявляют десятки сайтов в год, письма о рассмотрении вопроса по закрытию указанных сайтов и привлечению виновных лиц к административной ответственности незамедлительно направляются в компетентные органы», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

Стоит отметить, что виновные лица: как продавцы, так и покупатели подобной продукции, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Кроме того, от действия нарушителей пострадает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

«Энергетики напоминают, что наказание за энерговоровство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях нарушители — физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица — от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей. Таким образом, любые вмешательства в работу измерительных комплексов в конечном итоге приведут к еще большим расходам, чем оплата фактически потребленной электроэнергии, зафиксированной приборами учета, ведь нарушители вынуждены оплачивать не только объем похищенного ресурса, но и штрафы.

Филиал призывает смолян сообщать об известных случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счетчиков, по бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или через анонимную форму обратной связи на сайте компании https://www.mrsk-1.ru/ в разделе «Останови воровство электроэнергии!»», - сказали в филиале.

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