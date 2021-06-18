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Общество18 июня 2021 8:30

Минприроды утвердило символику «Смоленского Поозерья»

Был подписан соответствующий приказ
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Использование новой символики нацпарка без разрешения недопустимо. Фото: http: www.poozerie.ru.

Использование новой символики нацпарка без разрешения недопустимо. Фото: http: www.poozerie.ru.

Символика национального парка «Смоленское Поозерье» утверждена. Соответствующий приказ подписан Министерством природных ресурсов и экологии России.

По информации пресс-службы национального парка, использование символики без разрешения, выдаваемого «Смоленским Поозерьем», не допускается.

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