Под Смоленском в ДТП с грузовиком погибла пенсионерка

73-летняя женщина погибла в ДТП. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Страшное ДТП произошло в Сафоновском районе Смоленской области сегодня, 18 июня.

Два транспортных средства, грузовик «ISUZU» и легковой автомобиль «LADA Vesta», столкнулись примерно в 5:30 утра на 289 километре автодороги М-1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате случившегося, 73-летняя пассажирка одного из автомобилей скончалась на месте. Обоих водителей пришлось госпитализировать.

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