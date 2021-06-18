Первый в регионе Муниципальный Центр Управления появится в Смоленске

В Смоленске создается первый в регионе Муниципальный Центр Управления. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске создается первый в регионе Муниципальный Центр Управления. Его деятельность будет курировать Андрей Борисов.

«МЦУ будет функционировать на базе «Городского информационного агентства» и начнет свою работу с 1 августа. В числе основных задач Центра – работа с обращениями и сообщениями смолян, а также контроль за решением актуальных проблем жителей областного центра», - рассказали в пресс-службе администрации города.

В перечень отраслевых блоков МЦУ города Смоленска входят дороги, ЖКХ, транспорт, образование и т.д. Отвественными за эти направления назначены главы администраций районов, руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий.

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