В Смоленске велосипедисты отыскали пропавшего ребёнка

Благодаря помощь неравнодушных велосипедистов, смолянка смогла отыскать своего ребёнка в лесу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Смолянка опубликовала в одном из пабликов в соцсетях благодарность трём неравнодушным спортсменам. По словам женщины, вчера, в районе 7 вечера, она прогуливалась в Реадовском парке со своим маленьким ребёнком.

Мать ненадолго отвлеклась, и ребёнок тут же куда-то «исчез» - уехал на самокате и пропал из поля зрения. Когда женщина начала его искать, на помощь откликнулись лишь трое велосипедистов. Остальные смоляне просто проходили мимо, по всей видимости, не желая помочь.

В итоге, благодаря оперативной помощи трёх велосипедистов, ребёнка удалось отыскать быстро. Женщина поблагодарила спортсменов и их родителей за достойное воспитание.

Читай также: Смоленская крепость стала новым местом для пленэра. Прясла стены и Громовая башня станут площадками для написания картин на свежем воздухе.