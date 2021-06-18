Входная дверь в квартиру загорелась под Смоленском

Входная дверь в квартиру неожиданно воспламенилась, одна из предварительных версий - поджог. Фото: ГУ МЧС России по региону.

Поздней ночью в одной из пятиэтажек на улице Ямской в Вязьме жители почувствовали едкий запаха дыма.

«Когда они обнаружили, что горит входная дверь соседей, то одни из жильцов тут же начали звонить пожарным, а другие бросились за ведром с водой и начали тушить возгорание. Помощь прибывших огнеборцев 12 пожарно-спасательной части не потребовалась. Бдительные соседи справились с пламенем самостоятельно», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Любопытным является тот факт, что дверь сгорела снаружи, огнем незначительно повреждена обшивка двери. Одной из основных версий случившегося является поджог, что стало причиной возгорания - установят специалисты.

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