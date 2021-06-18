В Смоленске началось благоустройство сквера за кинотеатром «Октябрь»

Сквер за кинотеатром «Октябрь» начали благоустраивать. Фото: администрация Смоленска.

Проектом ремонта общественной территории первой очереди предусмотрена реконструкция подъездов и проездов с заменой бортового камня, устройство аллей, тротуаров, дорожек шириной 1,5 – 4 метра, площадок, восстановление газонов и устройство цветников, посадка деревьев и кустарников, сообщили в мэрии.

Сейчас происходит демонтаж старых опор электроосвещения. На их месте появятся новые современные светильники.

Также в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается ремонт сквера имени Ивана Ефимовича Клименко. Вдоль всего периметра установлен бордюрный камень, сейчас идёт отсыпка песчано-гравийной смеси под тротуары и будущие аллеи. Здесь также будет установлено новое электроосвещение, разбиты газоны и цветники.

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