Сразу 2 смоленских подростка попали под авто за последние сутки

Сразу два подростка попали под машины в Смоленской области за последние сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 17 июня, в Смоленске и области случилось сразу 2 ДТП, связанных с несовершеннолетними. Оба раза подростки находились на пешеходном переходе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

ДТП с участием подростка 2007 года рождения случилось в Вязьме на улице 25 Октября около 16:40. Местный 56-летний житель за рулём Peugeot 406 не пропустил несовершеннолетнюю девочку, которая шла по нерегулируемому переходу. В результате столкновения подросток получила телесные повреждения.

Второе похожее ДТП произошло в областном центре около 18:20 того же дня. Около дома №12 по проспекту Строителей водитель Lada Priora 27-лет не пропустил на переходе 15-летнего велосипедиста. Несовершеннолетнего госпитализировали.

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Огонь вовремя заметили соседи и бросились на помощь.