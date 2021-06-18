Члены администрации Ленинского района Смоленска вакцинировались от коронавируса. Фото: Департамент здравоохранения региона.

Прививку сделали первый Заместитель и Заместитель главы Администрации Ленинского района города Смоленска, сообщает пресс-служба Департамента региона по здравоохранению.

На личном примере члены администрации продемонстрировали важность прохождения вакцинации, подчеркнув, что руководители любого учреждения обязаны проявлять заботу о своем коллективе.

«Помните, прививка от COVID-19 – это возможность позаботиться о собственном здоровье и избежать тяжелых последствий болезни! В первую очередь врачи советуют вакцинироваться людям старше 65 лет, а также пациентам с сахарным диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые относятся к группам риска и тяжелее всего переносят заболевание», - добавили в Департаменте.

Ранее «КП» писала о том, что смоляне 25-35 лет стали тяжелее переносить коронавирусную инфекцию

Члены администрации Ленинского района Смоленска вакцинировались от коронавируса. Фото: Департамент здравоохранения региона.

Главный врач Клинической больницы №1 Сергей Крюковский рассказал о протекании у пациентов вирусной инфекции.

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Решение принял губернатор по рекомендациям главного санитарного врача.