Юных читателей библиотеки в Смоленске познакомили с профессией энергетика. Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» стали гостями библиотеки №3 им. Б.Л. Васильева. Для детей пришкольной площадки из школы № 3 г. Смоленска, постоянных читателей библиотеки, было организовано путешествие в страну «Энергетику», сообщает пресс-служба филиала.

Ребята узнали, чем ежедневно занимаются сотрудники энергокомпании, какие средства защиты используют, чтобы избежать электротравмы, какие знаки предостерегают их от опасности на энергообъектах. Школьники смогли задать вопросы от традиционных для детей «почему птиц, сидящих на проводах, не убивает током?» и «почему нельзя прятаться под деревьями в грозу?» до совсем недетских: «почему трансформаторная подстанция гудит?» и «как энергетики узнают о том, что в конкретно их доме пропало электричество?»

Кроме того, ребятам напомнили в игровой форме об опасностях электрического тока, важности соблюдения правил безопасности дома и на улице, правилах энергосбережения. В командах они определяли знатоков энергетики.

«Лучшим подарком в стенах библиотеки может быть только книга. Всем командам были вручены разные тематические книги и буклеты «Когда электричество становится опасным», «Азбука электробезопасности» и «Энерголандия» со стихами, загадками, тестами и кроссвордами для детей младшего школьного возраста. Библиотеке энергетики презентовали учебные пособия по энергосбережению и сборники материалов уроков по предупреждению детского электротравматизма», - сказали в пресс-службе.

«Мероприятия, проводимые совместно с библиотекой в период летних каникул, позволяют нам рассказать детям разных возрастов и школ об удивительном мире энергетики. Дети младшего школьного возраста очень любопытны, поэтому нам было важно не просто познакомить их с профессией энергетика, а напомнить о правилах электробезопасности, научить помогать родителям экономить электроэнергию, осознавать с одной стороны необходимость, а с другой - опасность электрического тока», - пояснила начальник отдела по связям с общественностью Смоленскэнерго Мария Романова.

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