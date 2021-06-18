Смоленских медиков поздравили с профессиональным праздником. Фото: Смоленский городской совет.

Торжественное мероприятие состоялось 16 июня во Дворце культуры профсоюзов.

Смоленских медиков поздравили с профессиональным праздником. Фото: Смоленский городской совет.

Член фракции «Единая Россия» Виктория Макарова поздравила с профессиональным праздником главных врачей, докторов, медицинских сестёр и технический персонал медицинских учреждений Смоленской области.

– Профессия врача – одна из самых необходимых. Она требует не только глубоких знаний и высочайшего профессионализма, но и редких личностных качеств – милосердия, участия, готовности спасать жизни и оказывать помощь в любую минуту, – отметила Виктория Николаевна.

Председатель горсовета поблагодарила медиков за самоотверженность в борьбе с пандемией коронавируса и вручила Почётные грамоты города-героя Смоленска.

Смоленских медиков поздравили с профессиональным праздником. Фото: Смоленский городской совет.

Медицинским работникам были вручены награды от Смоленской областной Думы, Администрации Смоленской области и общественных организаций. Среди награждённых – главный врач поликлиники №2 города Смоленска, председатель комиссии по социальной сфере горсовета Раиса Дижиченко.

Виктория Макарова была удостоена Почётной грамоты Совета Федерации Федерального Собрания РФ за добросовестный труд и большой вклад в развитие здравоохранения Смоленской области.

В преддверии праздника состоялись торжественные собрания во многих учреждениях здравоохранения областного центра. В том числе коллег-медиков приветствовали депутаты Смоленского городского Совета: Анатолий Овсянкин (главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации), Александр Эфрон (главный врач ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер»), Раиса Дижиченко (главный врач ОГБУЗ «Поликлиника №2» города Смоленска). Председатель городского Совета Виктория Макарова провела праздничную пятиминутку в Смоленской областной детской клинической больнице, которую она возглавляет более семи лет.