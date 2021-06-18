Смолянам напомнили о необходимости снятия с учёта гребных лодок. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Владельцам гребных маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации в настоящее время, необходимо прийти в Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Смоленской области по адресу ул. Шевченко, 95. Снять с учета лодки необходимо по заявлению.

В случае, если владельцы не снимут маломерные суда с учета, налоговая служба будет начислять на них налог в размере 2 тысяч рублей.

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Был подписан соответствующий приказ.